Parkeren aan de Boudewijnlaan is vanaf maandag niet meer mogelijk aan deze kant. — © Serge Minten

Hasselt

Het mag dan examentijd zijn maar voor heel wat studenten die in Hasselt naar unief of hogeschool gaan, zijn er maandagochtend ook nog andere kopzorgen: de parkeerplaatsen aan de Boudewijnlaan verdwijnen. Dat kadert in de start van de werken voor de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen.