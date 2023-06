Peer

Onvoldoende drinkwater, verblijven die nat en vuil waren, honden met vlooien en ontstoken oren of ogen. Zelfs honden met kale plekken en gezwellen. Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) trekt de erkenning in van een beroepshondenkweker in Peer. “We treden strenger op”, stelt hij.