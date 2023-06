Een restant van de Berlijnse Muur in de Bernauer Strasse. — © AFP

Bouwvakkers zijn in Berlijn gestuit op een tunnel uit de Koude Oorlog. De tunnel uit 1970 aan de Bernauer Strasse ging onder de toenmalige grens tussen West- en Oost-Berlijn door. De tunnel, die zo’n 50 tot 70 centimeter breed was, was gegraven vanuit het westen.