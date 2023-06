Koersdirecteur Ronde van Zwitserland verdedigt beslissing verder te rijden na dood van Gino Mäder: “Minst foute beslissing”

“Intern hebben we alles goed doorgesproken”, verklaarde hij na de zevende en voorlaatste rit, die gewonnen werd door wereldkampioen Remco Evenepoel. “Er waren verschillende meningen, en die respecteren we ook. Iedereen gaat hier anders mee om. Er was ook geen juiste beslissing. We hopen dat dit de minst foute beslissing was.”

De beslissing om verder te rijden werd in de nacht van vrijdag op zaterdag, even voorbij middernacht, genomen. De familie van Mäder stemde in met een vervolg. “Ze zijn blij dat de koers kan verdergaan. Het zou verkeerd zijn geweest om ze helemaal stop te zetten”, aldus Senn. “Het was een van de moeilijkste beslissingen om te nemen.”

Met Mäders’s team Bahrain Victorious, Tudor Pro Cycling en het Belgische Intermarché-Circus-Wanty kwamen drie teams zaterdag niet meer aan het vertrek. Daarnaast trokken nog zeventien renners van andere teams zich terug uit de Ronde van Zwitserland.

Mäder stierf vrijdag op 26-jarige leeftijd aan de verwondingen die hij donderdag bij een zware val had opgelopen. De zesde rit van vrijdag ging niet door. Het peloton eerde Mäder wel met een korte geneutraliseerde tocht van de laatste dertig kilometer.

Zondag sluit een tijdrit van Sankt Gallen naar Abtwil de bewogen 86e editie van de Ronde van Zwitserland af.