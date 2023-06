Toen TW Classic nog een wielerronde was: gitaren in plaats van trofeeën, liveoptredens en luipaard op de leiderstrui

Frans Maassen, onwennig op het podium met een gouden plaat in de ene en een elektrische gitaar in de andere hand. — © RR

Zondag topt Bruce Springsteen de affiche van TW Classic. Diezelfde dag eindigt ook de Baloise Belgium Tour, de vijfdaagse die van 1988 tot 1990 door het leven ging als de Torhout-Werchter Classic. Concertorganisator Herman Schueremans was daarmee niet aan zijn proefstuk toe in de wielersport. Voorafgaand triomfeerden met zijn T-W-logo op de trui twee renners in de Tour. Een reconstructie…