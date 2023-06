Ook uittocht na Werchter Boutique verloopt chaotisch: “Al bijna twee uur in de wachtrij voor een bus”

Niet alleen de rit naar Werchter Boutique was zaterdag voor velen een lijdensweg, ook de uittocht na het festival verliep chaotisch. “Ik sta al bijna twee uur in de wachtrij voor een bus, nog minstens anderhalf uur onderweg erna.”

“Anderhalf uur gedaan over de laatste vijf kilometer naar de parking”, “twee uur en nog altijd in een klote file voor Werchter Boutique” of “al twee concerten gemist die we wilden zien”. Heel wat gefrustreerde festivalgangers uitten zaterdagnamiddag al kritiek op de organisatie van Werchter Boutique omdat ze door hevige files richting de verschillende parkings niet tijdig op de festivalweide geraakt waren. Er waren zo veel klachten dat de organisatoren publiekelijk de excuses aanboden. “We doen ons best om alles zo snel mogelijk op te lossen”, zo luidde het.

Eens op de weide geraakt, bleken alle problemen echter nog niet van de baan. Ook wie iets wilde eten of drinken of naar het toilet ging, moest lange wachtrijen trotseren.

“Vijf uur op voorhand”

Maar ook na afloop - de Amerikaanse zangeres Pink sloot rond middernacht haar optreden af - waren de problemen nog niet van de baan, zo blijkt opnieuw uit vele tweets en klachten. “Werchter Boutique was niet klaar voor 70.000 mensen op hetzelfde moment”, zo schreef Qmusic-presentator Vincent Vangeel op Twitter. “Nota voor mezelf volgende week bij Harry Styles: vertrek vijf uur op voorhand naar de wei en twintig songs op het einde weer naar huis.”

Ook anderen kropen online in hun pen om hun beklag te doen, een overzichtje:

Zowel het openbaar vervoer als de auto-uittocht verliepen dus met de nodige problemen, zelfs de festivalweide verlaten na het concert van Pink bleek niet evident. Alleen de twee uiterste uitgangen, in de hoeken van het terrein, werden daarvoor geopend - wat leidde tot duw- en trekwerk onder de aanwezigen. Meldingen van een wachttijd van meer dan twee uur om de parking te verlaten zijn geen uitzondering, volgens Het laatste nieuws besloten sommige festivalgangers zelfs om in hun auto te slapen.

Zondag staat TW Classic op het programma, met de Amerikaanse topper Bruce Springsteen als hoofdact. Als dat maar goed komt...