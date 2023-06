Belgian Cats stralen op EK en gaan tegen Italië voor derde groepszege op een rij: “Er heerst een positieve vibe”

De Belgian Cats stralen op dit EK en gaan in de laatste poulewedstrijd vandaag (14u15 Belgische tijd, live op Sporza) en versus Italië (FIBA 14) op zoek naar een derde opeenvolgende zege. Mits winst is het altijd rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale. Er is echter ook nog een scenario waar de Cats morgen de barrages moeten betwisten. Uitschakeling na de eerste ronde is niet meer aan de orde.

De Belgian Cats stralen op dit EK. Ze krijgen van internationale waarnemers en de fans ook weer een open doekje. Julie Allemand en haar ploegmaats pakken dan ook weer met fantastisch basketbal uit. 37 assists (nieuw EK-record) in de eerste partij tegen Israël en 30 in de tweede wedstrijd tegen Tsjechië. Het maakt dat de Cats dus attractief basketbal op het parket leggen. Iedereen gaat door de muur voor elkaar. “We kennen een positieve vibe. Twee op twee is mooi, maar we beseffen dat we nog niets op zak hebben. Het momentum is wel daar en nu moeten we in deze groep sterk trachten te finishen,” zegt smaakmaakster Julie Vanloo.

Jullie Allemand fonkelt op de eerste plaats op dit EK met een gemiddelde van 9,5 assists. Emma Meesseman is met een gemiddelde van 23,5 punten de topschutster op dit EK en is met een index van 34 tevens de beste speelster van Eurobasket. Julie Allemand staat met een waardering van 24,5 op de derde stek. Mooie cijfers en de Belgian Cats zitten enerzijds op schema voor een derde medaille ooit op een EK en anderzijds voor kwalificatie voor het olympisch kwalificatietoernooi (februari 2024).

Julie Allemand telt de meeste assists op Eurobasket en gaat v — © BELGA

Opletten voor Italië

Toch blijft het opletten vandaag tegen Italië. Zij verloren wel ietwat verrassend van Tsjechë (FIBA 23) maar stelden met een 88-68 zege tegen Israël (FIBA 49) orde op zaken. Sterspeelster van het team is de 27-jarige en 1m87 grote Cecilia Zandalasini (Virtus Bologna) die een gemiddelde telt van 21,5 punten, 6 rebounds en 6 assists. Naast enkele ervaren speelsters, Martina Bestagno (32, Schio/Euroleague Women) en Laura Spreafico (Bizkaia/Spanje) telt het enkele jonge aanstormende talenten. “Er is inderdaad een sterke lichting op komst. Ik verwacht Italië in de directe toekomst dan ook weer aan de top van het Europees basketbal,” zei Antonia Delaere. De Belgian Cat, vorig seizoen uitkomend bij Venetië ontmoet vandaag vijf ploegmaats: Mariella Santucci (26), Martina Fassina (24), Lorela Cuba (24), Francesca Pan (26) en Matilde Villa (18).

De Belgian Cats, die in hun eerste partij slechts 59 punten incasseerden en in de tweede 41 punten, zullen dus weer met een grootste prestatie moeten uitpakken. Als de Cats winnen zijn ze altijd geplaatst voor de kwartfinales (donderdag in de Sloveense hoofdstad Ljubljana). Bij een nederlaag met minder dan 22 punten en winst van Tsjechië tegen Israël is het ook groepswinnaar en gekwalificeerd. Bij een nederlaag vandaag met 23 punten of meer in combinatie met winst van Israël tegen Tsjechië moet het maandag in de Tel Aviv Arena een barragematch richting kwartfinale afwerken. “De wedstrijd Israël-Tsjechië is na de onze en dus moeten we niet rekenen en vooral gaan voor winst tegen Italië,” gaf Julie Allemand mee.

Stand poule B: 1. België 2-4; 2. Tsjechië 2-3; 3. Italië 2-3; 4. Israël 2-2Programma poule B (Belgische tijd): 14u15 België-Italië; 17.00 Israël-Tsjechië