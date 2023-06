Windhoos zorgt even voor onrust op terras van ijssalon in Eksel: “Het begon steeds harder te waaien”

“Alles bij elkaar duurde het een halve minuut”, vertelt een ooggetuige. “Op zeker moment voelden we een windje waarop het steeds harder begon te waaien tot het toch wel angstaanjagend werd. Ik zag hoe twee zware parasols binnenstebuiten klapten en kapot waaiden.”

Op dat moment zat er heel wat volk op het terras. “Dat was zeker half gevuld. Gelukkig zaten de meeste mensen onder het afdak in de schaduw. Er was even paniek. Kinderen begonnen te huilen. Maar zo snel als het opkwam, zo snel was het ook weer voorbij.” Ook voor de zaakvoerder was het even schrikken. “Er is niemand gewond geraakt, dat is het belangrijkste. Wij waren binnen aan het werk en zijn naar buiten gesneld, maar toen was het al voorbij.”