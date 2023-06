Meer dan 160.000 Vlamingen op vakantie dankzij sociaal toerisme

Door het ondersteuningsprogramma ‘Iedereen verdient vakantie’ konden vorig jaar 161.134 Vlamingen op eendaagse of meerdaagse uitstap gaan. — © Kim van Dam

Meer dan 160.000 Vlamingen, voor wie op vakantie gaan bijvoorbeeld financieel niet vanzelfsprekend is, konden vorig jaar toch op uitstap via sociaal toerisme.

Sociaal toerisme is er voor mensen met een beperkt budget of een beperking. Vlaanderen subsidieert dat sociaal toerisme via het ondersteuningsprogramma ‘Iedereen verdient vakantie’.

Daardoor konden vorig jaar 161.134 Vlamingen op eendaagse of meerdaagse uitstap gaan, zo blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). Het gaat vooral om daguitstappen.

“Op zo’n vakantiemoment zie en voel je dat mensen die het moeilijk hebben even hun batterijen kunnen opladen. Het biedt hen een kostbaar moment waarop ze hun zorgen kunnen vergeten. Dit is essentieel voor iedereen om weer vol energie aan de slag te kunnen gaan met hun dagelijkse uitdagingen”, zegt Warnez.