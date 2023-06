Doodverklaarde vrouw die tijdens wake plots op haar kist klopte, na zeven dagen alsnog overleden

De 76-jarige Bella Montoya, een gepensioneerde verpleegster uit Ecuador, werd op vrijdag 9 juni naar het ziekenhuis gebracht. Ze was bewusteloos geraakt na een hartaanval en toen een reanimatie van de artsen niets uithaalde, werd ze ter plaatse doodverklaard.

Haar familieleden brachten haar naar een funerarium in Babahoya (zo’n 200 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Quito) en hielden er diezelfde avond nog een wake voor haar. Alles verliep rustig, tot er na vijf uur plots vreemde geluiden te horen waren. Er was iemand op de doodskist aan het kloppen, van binnenuit. “Mijn moeder, in doeken gewikkeld, beukte plots op haar kist”, zo getuigde zoon Gilberto Barbera vorige week. “Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat ze zwaar ademde. We waren enorm geschrokken.”

De vrouw werd terug naar de afdeling intensieve zorg gebracht en onder “permanent toezicht” geplaatst. Zeven dagen nadat ze een eerste keer doodverklaard werd, is de vrouw nu echt overleden. Een ischemische beroerte, waarbij de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen geblokkeerd wordt door een bloedstolsel, werd haar fataal. Haar overlijden werd bevestigd door het Ecuadoraanse ministerie van Volksgezondheid, dat evenwel geen verdere informatie verstrekte over het onderzoek naar wat er de eerste keer was misgelopen.

Ook haar zoon verklaarde nog geen rapport van de autoriteiten te hebben ontvangen, maar zei wel “het er niet bij te zullen laten”. De familie diende ook al een officiële klacht in, in een poging om de dokter te identificeren die Bella de eerste keer dood had verklaard.