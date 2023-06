1.000 euro netto per jaar: federale ambtenaren krijgen maaltijdcheques dan toch iets vroeger

Dat de 65.000 federale ambtenaren maaltijdcheques zouden krijgen was al langer beslist. In een voorakkoord dat in juni 2022 werd gesloten, was sprake van een loonsverhoging en maaltijdcheques vanaf eind 2022, maar tijdens de begrotingsonderhandelingen van oktober vorig jaar werd beslist dat de ambtenaren tot de lente van 2024 zouden moeten wachten, tot frustratie van de bonden, die klaagden dat er ook van de geplande loonsverhoging “niets overeind” bleef.

De federale regering besliste vrijdag om de ambtenaren dan toch al vanaf 1 januari volgend jaar maaltijdcheques te geven. Per ambtenaar gaat het om een kleine 1.000 euro netto per jaar.

“De lonen van ons federaal overheidspersoneel worden geïndexeerd maar er is twintig jaar lang nooit een echte loonsverhoging toegekend. En dat terwijl de werkdruk op veel plekken erg toenam”, zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). “Er werd niets gedaan om te zorgen dat het werk van onze mensen gewaardeerd werd en ze op het einde van de maand meer konden overhouden. Dat verandert nu.”