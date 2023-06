Nico Hulkenberg verliest tweede startplek wegens penalty, ook Carlos Sainz teruggezet

Het regent bestraffingen na de kwalificaties van de F1 in Montreal. Het grootste slachtoffer is Nico Hulkenberg, die de tweede startplek veroverde maar drie plaatsen achteruit wordt gezet. Ook Carlos Sainz kreeg een penalty.

Nico Hulkenberg stuntte op het Circuit Gilles Villeneuve door de tweede tijd te rijden, alleen voorafgegaan door Max Verstappen. Een topresultaat voor ‘Hulk’ en Haas, het Amerikaanse team waarvoor de Duitser uitkomt. Uren later kreeg hij evenwel een penalty. Zijn vliegende ronde was weliswaar afgerond voor de rode vlag getoond werd na de crash van Oscar Piastri, en Hulkenberg bevond zich toen al in de eerste bochtencombinatie. Maar hij vertraagde vervolgens te weinig in zijn uitloopronde om onder de voorgeschreven minimumtijd te blijven. Wegens verzachtende omstandigheden kreeg hij slechts drie strafplaatsen in plaats de voorgeschreven tien, in lijn met een gelijkaardig geval met Daniel Ricciardo in 2018. Hulkenberg tuimelde zo naar P5 op de grid en Verstappen krijgt Fernando Alonso naast zich op de eerste startrij.

In de chaos in Montreal reden verschillende rijders in de weg van andere collega’s die aan een vliegende ronde bezig waren. Kregen daarvoor drie plaatsen: Lance Stroll, Yuki Tsunoda en Carlos Sainz.

De GP van Canada start zondagavond om 20 uur Belgische tijd. (mc)