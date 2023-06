REACTIES. Bondscoach Domenico Tedesco zag “te lage intensiteit”, Jérémy Doku kritisch voor zichzelf: “Daar ga ik op letten”

Domenico Tedesco: “Intensiteit lag te laag”

“De eerste helft was oké, tot aan de tegengoal”, vertelde de bondscoach bij VTM. “Dit team is het niet gewoon om op achterstand te staan, dat merk je. Het was de eerste keer sinds ik hier ben dat we moesten achtervolgen. Voor mijn gevoel was het te weinig in de eerste helft. De intensiteit lag te laag. Voor Oostenrijk is dat oké om hier zo te kunnen voetballen, maar voor ons niet.”

Uiteindelijk kon de bondscoach wel vrede nemen met het resultaat. “Het punt is oké na die achterstand. We moeten nu vooruitkijken. De goal van Romelu was heel belangrijk. Anders had Oostenrijk negen punten gehad. Nu hebben zij er zeven en wij vier, dat is oké.”

© REUTERS

Dodi Lukebakio: “We moeten geen excuses zoeken”

“We wisten dat het geen makkelijke wedstrijd ging zijn”, zei Dodi Lukebakio voor de camera van VTM. “Het weer was zwaar, we moesten er wat in komen en we krijgen ook een dom doelpunt binnen. We gaan moeten analyseren. En efficiënter zijn. Het is het einde van het seizoen, de benen wegen een beetje zwaar… Maar excuses moeten we niet zoeken. We moeten gewoon efficiënter zijn. Dinsdag gaan we gewoon de drie punten proberen te pakken.”

© AFP

Doku: “Ik had de indruk dat de ref niets voor mij floot”

Jeremy Doku was bij momenten een sneltrein tegenover de Oostenrijkse defensie. Alleen kwamen zijn voorzetten maar zelden aan. “Ik moet kritisch zijn voor mezelf”, aldus de flankaanvaller. “Ik heb veel sprints getrokken, maar die laatste pass of die laatste actie moest beter. Alleen had ik ook de indruk dat de scheidsrechter tegen mij was en niets voor mij floot. Heel vaak als ik vertrok, werd ik onderuit gehaald. Ik had zeker drie of vier fouten moeten meekrijgen. Het was trouwens ook geen hoekschop waaruit de Oostenrijkers scoren. Al is dat geen excuus. We hadden na die 0-1 nog genoeg tijd om de situatie recht te zetten. Wellicht hadden we anders moeten reageren na de achterstand: meer de bal moeten opeisen en het spel zelf maken. Dat zei de coach ook bij de rust dat we rustig moesten blijven.”

Na de pauze ging het beter en maakte Romelu Lukaku gelukkig nog de 1-1. “Ik ben heel blij voor mijn vriend Romelu dat hij scoorde, ja. Een zege had er misschien nog ingezeten, want we hebben alles op alles gezet. Alleen hebben we ook een nieuwe ploeg en is dat nog wat wennen. Nu ja, dinsdag op Estland moeten we winnen. We wisten dat Oostenrijk een stugge ploeg is en ze zijn gestart aan deze campagne met 7 op 9. Dat willen we ook bereiken.” (jug)

© REUTERS

Vranckx blij met debuut: “Ik zag de bal er al in”

“Spelen voor de nationale ploeg was iets waar ik al heel lang van droomde. Die droom is in vervulling gegaan”, lachte debutant Aster Vranckx. “Ik had in lange tijd geen wedstrijd meer gespeeld. Het voelde goed. Ik ben eigenlijk supertevreden. Ik was niet bepaald zenuwachtig maar ik wilde wel een goeie eerste indruk laten. Ik denk dat ik geen slechte eerste wedstrijd heb gespeeld. Spijtig dat ik die een kans er niet in kon trappen. Ik had het niet meteen in de gaten maar dan zag ik dat ik vrij stond en trapte ik. Ik zag hem binnen gaan.” Vranckx draaide zich goed vrij maar onderweg naar doel stak een Oostenrijker zijn hoofd tussen. “Spijtig”, kon Vranckx alleen maar zeggen.

Waar zijn toekomst ligt, daar wilde de middenvelder, afgelopen seizoen uitgeleend aan AC Milan, nog niets over kwijt. De vraag is hij nog meereist naar Estland. Het EK voor beloften wacht op hem. “Na deze interland ga ik wellicht door naar de U21 en daar ligt mijn volle focus op. De bedoeling is dat we dat gaan winnen. Ik heb niet veel gespeeld dus ik heb nog wel energie over.”

