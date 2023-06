Tientallen doden door hittegolf in het noorden van India

De 34 mensen die onder de hitte bezweken, waren allemaal boven de 60 jaar oud en hadden allemaal reeds bestaande gezondheidsproblemen die mogelijk verergerden door de intense hitte. Drieëntwintig doden werden gemeld op donderdag en nog eens elf op vrijdag, zei hoofdarts Jayant Kumar in Ballia, het district waar alle 34 overleden.

“Alle personen leden aan bepaalde kwalen en hun toestand verslechterde door de extreme hitte,” vertelde Kumar zaterdag aan persbureau Associated Press. Hij zei dat de meeste sterfgevallen te wijten waren aan hartaanvallen, herseninfarcten en diarree. Diwakar Singh, een andere arts, zei dat de mensen in kritieke toestand waren opgenomen in het hoofdziekenhuis van Ballia. “Oudere mensen zijn ook kwetsbaar voor extreme hitte,” zei hij.

47 graden

Uit gegevens van het Indiase meteorologische departement blijkt dat Ballia vrijdag een maximumtemperatuur van 42,2 graden Celsius had , wat 4,7 graden boven normaal is. De extreme hitte heeft in de hele deelstaat geleid tot stroomuitval, waardoor mensen geen stromend water, ventilatoren of airconditioners hebben. Velen hebben protesten georganiseerd.

Yogi Adityanath, eerste minister van de deelstaat verzekerde het volk dat de regering alle noodzakelijke maatregelen neemt om een ononderbroken stroomvoorziening in de staat te garanderen. Hij drong er bij de burgers op aan om samen te werken met de overheid en verstandig om te gaan met elektriciteit. “Elk dorp en elke stad moet voldoende stroom krijgen tijdens deze verzengende hitte. Als er storingen optreden, moeten die onmiddellijk worden aangepakt,” zei hij vrijdagavond in een verklaring.

(Lees verder onder de foto)

Mensen wachten in het ziekenhuis om een dokter te kunnen zien met hun klachten als gevolg van de aanhoudende hitte — © AP

1,4 miljard mensen zonder water

De belangrijkste zomermaanden - april, mei en juni - zijn over het algemeen heet in de meeste delen van India voordat de moessonregens voor koelere temperaturen zorgen. Maar de afgelopen tien jaar zijn de temperaturen intenser geworden. Tijdens hittegolven heeft het land meestal ook te kampen met ernstige watertekorten, waarbij tientallen miljoenen van de 1,4 miljard mensen geen stromend water hebben.

Uit een studie van World Weather Attribution, een academische groep die de bron van extreme hitte onderzoekt, bleek dat de hittegolf in april in delen van Zuid-Azië minstens 30 keer waarschijnlijker was geworden door de klimaatverandering.

In april stierven 13 mensen tijdens een overheidsevenement in de financiële hoofdstad van India, Mumbai, door de hitte en sommige deelstaten sloten een week lang alle scholen.