Zwemmers springen snel weer in boot wanneer het plots wemelt van hamerhaaien

De temperaturen gaan niet alleen bij ons vlot richting 30 graden, ook in delen van de VS is het snikheet. In Alabama waren heel wat inwoners naar Orange Beach gevaren om verkoeling te zoeken in, op en rond het water. Maar zwemmers die genoten van een frisse duik, maakten zich snel uit de voeten toen het plots wemelde van de hamerhaaien. De roofvissen zwommen rondje rond de boten en veroorzaakten de nodige commotie, maar volgens Amerikaanse media was er geen reden tot paniek. Hamerhaaien worden namelijk tot de minst gevaarlijke haaiensoorten gerekend en vallen amper mensen aan.