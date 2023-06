Dit is het moment waarop man (39) geraakt wordt door bliksemschicht: “Klonk als een bom die insloeg”

Schoolmedewerker Eric Baumgartner (39) was strepen aan het schilderen op het sportveld van het footballteam toen een onweer losbrak boven Woodbridge, New Jersey. Een bliksemlicht die de donkere hemel plots verlichtte, sloeg in op de man. “Het klonk als een bom”, aldus een buurtbewoner wiens deurbelcamera de inslag filmde. Door de bliksem stopte het hart van Baumgartner met kloppen, maar zijn alerte collega’s konden de hulpdiensten op tijd verwittigen. Hij werd gereanimeerd door een agent. Zijn toestand is stabiel, hij herstelt momenteel in het ziekenhuis.