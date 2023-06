Net geen record: einde van droogte, daar is de regen

Zaterdag is er een einde gekomen aan de droogte die sinds 16 mei aanhoudt. Er is namelijk 0,1 millimeter regen gevallen in Ukkel en dus werd het record ook niet verbroken.

“Vanavond 0.1 mm in de pluviometer van Ukkel. Hiermee is de droge periode -sinds 16 mei- daar ten einde”, kondigt weerman David Dehenauw van het KMI aan op Twitter zaterdagavond. Op sommige plaatsen in België, waaronder ook Ukkel heeft het vanavond al geregend en dus is het officieel het einde van de droogteperiode die net een maand geleden van start ging.

Maar zelfs met een maand droogte, haalden we geen record. Dat record blijft op 36 dagen aanhoudende droogte, de laatste keer dat we dat meemaakten was in 2007.

Volgens het KMI kan er vannacht nog een bui vallen, vooral in het westen van het land. et wordt wisselend bewolkt en zeer zacht met minima van 11 graden in de Ardense valleien tot 19 of 20 graden in de grote steden. De zwakke wind draait geleidelijk naar zuidoostelijke richtingen.