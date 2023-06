Doelpunt Oostenrijk had er niet mogen komen: protest van Rode Duivels bij scheidsrechter was terecht

Koude douche voor de Belgen na dik twintig minuten in de EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk. Orel Mangala devieerde de bal ongelukkig in eigen doel na een hoekschop.

Die hoekschop had er in principe nooit mogen komen. Op de beelden is te zien hoe de Oostenrijker Michael Gregoritsch de bal voor het laatst raakt in een duel met Leander Dendoncker. De Rode Duivels appelleerden terecht bij de Franse scheidsrechter, maar die wilde er niet van weten.

