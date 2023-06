“Zonnige dag met namiddag bewolking en kans op lichte regen”

Zondag warmt het in Limburg eerst snel op naar temperaturen boven 25°C. In de loop van de dag zal er echter vaak bewolking voor de zon schuiven.

Mogelijk valt er ook wat lichte regen. Daardoor zal de temperatuur in de loop van de namiddag dus ook terugvallen naar een waarde tussen 20 en 25°C.

Er volgt een zwoele nacht naar maandag.

Vanuit het zuidwesten kunnen onweershaarden dicht in de buurt van Limburg geraken, maar de kans is groot dat er voor Limburg nog amper iets van overblijft onder de vorm van wat miezerig gepruttel. In heel wat regio’s zou het zelfs droog kunnen blijven.

