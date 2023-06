Een afscheid in stijl: Eden Hazard geniet van warm applaus tijdens ritje in cabrio

Eden Hazard kon tijdens de rust van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk genieten van een ererondje. Hij werd rondgereden in een cabrio (ervoor een auto waarop Eden stond, achter hem een auto met Merci) en kon rekenen op een luid applaus. Veel supporters bleven tijdens de rust op hun zitje gekluisterd om hun voormalige kapitein een mooi afscheid te bezorgen. Een glunderende Hazard, zoals we hem kennen, groette het publiek al even uitbundig.

Waar is da feestje?

De beelden van Hazard die ‘Waar is da feestje’ zong op de Brusselse Grote Markt na de wereldbeker in 2018 werden getoond. Een erehaag van alle spelers, knuffels, handshakes, een stevige bos bloemen en een mooie groepsfoto terwijl het stadion Merci Eden scandeerde. Grappig moment: de Oostenrijkse aanvoerder David Alaba, ex-ploegmaat van bij Real, die de kinderen van Hazard in de armen nam.

Hazard zat overigens in de tribune met zijn zoontjes Yannis (12), Leo (10), Samy (7) en Santi (3) en broers Kylian en Ethan. Hij werd wel door twee bodyguards beschermd van eventuele supporters die in zijn vak wilden komen. Niet dat die er waren, maar zodra hij zijn zitje opzocht, wilde iedereen een selfie en werd zijn naam van meters ver geroepen. Hij bedankte iedereen en zet nog eens... “Waar is da feestje?” in.

Hazard maakte zijn debuut voor de Rode Duivels in 2008 tegen Luxemburg. De snelle flankaanvaller verzamelde 126 caps voor onze nationale ploeg en scoorde 33 keer. Hij was ook nog eens goed voor 36 assists in zijn interlandcarrière. Het hoogtepunt van Hazard kwam op het WK van 2018 in Rusland. De Rode Duivels strandden in de halve finale tegen Frankrijk en werden uiteindelijk nog derde door de kleine finale te winnen van Engeland. Hazard was een van de beste spelers van het toernooi en versierde door zijn prestaties een spraakmakende transfer naar Real Madrid.

© AP

© BELGA

© AP