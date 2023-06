Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts kloppen Nederlanders in absolute thriller op World Cup Darts: België naar kwartfinale

Kwartfinale voor de Belgen op de World Cup of Darts! Onze landgenoten Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts wonnen zaterdagavond hun 1/8ste finale van het Nederlandse duo Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert. Het was een echte thriller: 8-7. De Belgen spelen zondag de kwartfinale tegen Australië.

Van een kille sfeer tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts is er alvast tijdens de wedstrijden nog maar weinig sprake. Tijdens hun eerste wedstrijd op deze World Cup Darts gunden ze elkaar geen blik, vanaf de vorige wedstrijd gaven ze wel weer vuistjes en (voorzichtige) knuffels.

Ook tijdens hun wedstrijd tegen de Nederlanders zat de sfeer weer goed. De Belgen en de Nederlanders maakten in de openingsfase geen fouten op hun eigen legs. De eerste break kwam er uiteindelijk voor de Nederlanders, die met een 4-3 voorsprong de pauze in gingen. Het niveau lag hoog.

Maar meteen na de pauze sloegen onze landgenoten al terug: 4-4. En zo beloofde het nog een bloedstollend tweede deel van de match te worden.

Het niveau van de Nederlanders begon wat te zakken, Van den Bergh en Huybrechts stoomden gewoon door en zorgden opnieuw voor een break. Plots was het 5-7 en kwamen ze op één leg van de kwartfinale… Maar daarna kenden onze landgenoten weer een minder moment en daar profiteerden de Nederlanders van: 7-7.

Van den Bergh en Huybrechts hadden een break nodig, maar ze deden het. The Dreammaker maakte het af met dubbel zestien: 8-7.

In de kwartfinales staan Van den Bergh en Huybrechts net als vorig jaar tegenover de Australische titelverdedigers Damon Heta (PC-13) en Simon Whitlock (PDC-40), die de Kroaten Boris Krcmar (PDC-55) en Romeo Grabavac met 8-6 uitschakelden. Vorig jaar waren Heta en Whitlock in de kwartfinales in een ander format (toen nog met enkelpartijen) met 2-1 te sterk voor de Belgen, waarna ze met 2-0 winst tegen Engeland en 3-1 winst tegen Wales naar de wereldtitel doorstoomden.