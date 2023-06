Tienduizenden mensen op straat in Polen om steun te betuigen aan LGBTQIA+-gemeenschap

Tienduizenden mensen zijn zaterdag in de Poolse hoofdstad Warschau op straat gekomen voor de Gelijkheidsparade. Daarmee spraken ze zich uit voor de LGBTQIA+-rechten, in aanloop naar de verkiezingen die in november plaatsvinden. Dan gaan de regerende nationaal-conservatieven, die het traditionele gezin verdedigingen, op zoek naar een nieuw mandaat.