Fiscaal conclaaf afgelopen: tijd voor bilaterales

Het fiscale conclaaf van de federale regering is afgelopen. Zondag vindt er geen nieuwe vergadering van de kern plaats. Premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) organiseren in plaats daarvan zaterdagavond en zondagvoormiddag bilaterale gesprekken. Volgens sommige bronnen is sprake van een blokkering, maar anderen weerleggen dat.

Premier De Croo had twee weken geleden het conclaaf voor dit weekend aangekondigd - kwestie van eens langere tijd aan één stuk over de fiscale hervorming te kunnen praten. Minister Van Peteghem heeft zijn voorstel voor die hervorming al lang klaar, maar écht doorpraten binnen de kern was tot nu toe niet echt gelukt.

De cd&v’er wil onder meer de belastingvrije som en de ondergrens voor de hoogste belastingschijf optrekken, zodat de doorsnee werknemer minstens 835 euro netto per jaar meer overhoudt. Daarnaast vervangt de minister de twee verlaagde btw-tarieven van 6 en 12 procent door een geharmoniseerd tarief van 9 procent, al zijn daar ook uitzonderingen op voorzien.

Zowat elke regeringspartij heeft wel een of ander punt in het plan dat niet naar haar smaak is. De Vivaldi’s zaten vrijdag en zaterdag over het thema rond de tafel. De plenaire vergaderingen zijn zaterdagavond afgelopen. De premier en Van Peteghem houden zaterdag bilaterales met de PS en de MR, zondagvoormiddag zijn de groene partijen en Vooruit aan de beurt.

Volgens twee bronnen komen die bilaterales omdat er sprake is van een blokkering. Een daarvan kijkt richting de MR. De Franstalige liberalen willen zoals bekend de fiscale hervorming koppelen aan hervormingen op de arbeidsmarkt en lagere uitgaven - voor anderen vallen die voorstellen buiten de perimeter van de onderhandelingen.

Onder vier ogen

Elders wordt een blokkering tegengesproken en luidt het dat alles per blok overlopen is, maar dat over een en ander gewoon nog eens onder vier ogen van gedachten moet worden gewisseld. Er staan ook nog technische vergaderingen op kabinetsniveau gepland. Het is in elk geval de bedoeling dat in de loop van de komende week opnieuw een plenaire vergadering volgt, dus met alle partijen samen rond de tafel.

In regeringskringen wordt intussen vernomen dat het principe is aanvaard om de accijnzen te verschuiven weg van elektriciteit en in de richting van fossiele brandstoffen. Dat moet er voor zorgen dat elektriciteit goedkoper wordt en dat mensen zich op een milieuvriendelijke manier kunnen verwarmen - een pleidooi van de groenen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, moet nog worden bepaald.