Hongaarse Blanka Vas profiteert van sterke lead-out en spurt naar winst in openingsrit Ronde van Zwitserland voor vrouwen

De vrouwenronde van Zwitserland werd zaterdagavond afgewerkt in de plek waar eerder op de dag ook de mannen waren gefinisht: Weinfelden. Daar kregen de vrouwen driemaal een heuvelachtig lokaal circuit voor de wielen, en dat voor een minirit van 56 kilometer. Het gros van die afstand reed de Zwitserse Elise Chabbey solo aan de leiding.

In de finale dichtten de Nederlandse Demi Vollering en de Zwitserse Marlen Reusser toch nog de kloof op Chabbey in dienst van de 21-jarige Blanka Vas, vooral bekend uit het veldrijden. Bij gebrek aan Lorena Wiebes of Lotte Kopecky in Zwitserland was zij de aangeduide sprintster bij de Nederlandse ploeg. Een late aanval van de Italiaanse Elisa Longo Borghini en wringwerk van de Cubaanse Arlenis Sierra ontregelde nog de sprint, maar gegangmaakt door Reusser maakte Vas het toch af, voor Sierra en de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vas is na haar eerste zege op WorldTour-niveau meteen ook de eerste leidster in het algemene klassement. Zondag werken de vrouwen dezelfde lastige tijdrit af als de mannen in hun Ronde van Zwitserland, goed voor 25,7 kilometer tussen Sankt Gallen en Abtwil. Voor de mannen zit de ronde er zondag op, de vrouwen krijgen maandag en dinsdag nog twee bergritten voor de kiezen.

De uitslag

1. Kata Blanka Vas (Hon/Team SD Worx) de 56 km in 1u24:09 (gem. 39.929 km/u)

2. Arlenis Sierra Canadilla (Cub)

3. Eleonora Camilla Gasparrini (Ita)

4. Demi Vollering (Ned); 5. Elisa Longo Borghini (Ita); 6. Agnieszka Skalniak-Sojka (Pol); 7. Ruby Roseman-Gannon (Aus); 8. Marlen Reusser (Zwi); 9. Katarzyna Niewiadoma (Pol); 10. Marta Jaskulska (Pol) 0:04... 34. Lotte Claes (Bel) 0:10; 41. Julie Van De Velde (Bel) 0:16; 81.Valerie Demey (Bel) 4:03