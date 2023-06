KV Kortrijk start voorbereiding met nederlaag tegen ploeg uit derde amateur, STVV en OHL winnen wel

Wisselend succes voor de Belgische eersteklassers in hun eerste oefenmatchen van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. KV Kortrijk verloor van een ploeg uit derde amateur, STVV en OH Leuven wonnen wel.

Sint-Truiden heeft zaterdag in zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd van het seizoen een makkelijke 3-1 overwinning geboekt tegen Zepperen-Brustem. Thorsten Fink, de nieuwe coach van de Truienaars, kon rekenen op doelpunten van Dumont, Koita en Lenoir.

Kortrijk begon het voorseizoen dan weer met een valse noot na een verrassende 2-1 nederlaag bij amateurploeg KE Wervik. Pape Habib Gueye maakte het enige doelpunt voor de Kortrijkzanen, die nog steeds geen nieuwe hoofdcoach hebben. Voorlopig neemt Joseph Akpala die taak op zich. Nieuwe eigenaars zijn er sinds deze week wel al.

OH Leuven klopte KVC Kessel-Lo 2000 met 12-1. De score bij de rust was 2-0. In de tweede helft ging het Leuvense team helemaal los. Mboko scoorde een hattrick en Gilis en Holzhauser scoorden allebei twee keer.