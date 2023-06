Nu we nog steeds in een hittegolf zitten, waarschuwt professor Lieve Brochez, dermatologe in UZ Gent nog maar eens voor al te gulzig zonnebaden. Want er is een rechtstreeks verband tussen zonnebrand en huidkanker. “Europa loopt voorop in het aantal huidkankers en de cijfers blijven stijgen.” Ze heeft een gouden raad voor wie het toch niet kan laten.