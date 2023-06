Max Verstappen snelste in de regen tijdens laatste oefensessie GP van Canada

De laatste oefensessie voor de GP van Canada werd in de regen verreden. Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste tijd reed, gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari die het goede vormpeil van de Scuderia op het Circuit Gilles Villeneuve bevestigde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De voor zaterdag voorspelde regen kwam er ook daadwerkelijk want al tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Canada kregen de rijders een nat Circuit Gilles Villeneuve voorgeschoteld. En dat het verraderlijke omstandigheden bleek meteen uit de vele schuivers die er gemaakt werden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de rijders was het zoeken naar grip op het circuit en dat te midden van de grote hoeveelheid ‘spray’ die de wagens genereerden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Normaal gesproken proberen de rijders tijdens de laatste oefensessie zo goed mogelijk de limieten van de wagen en het circuit op te zoeken. Gezien de regen en de verwachting dat ook de kwalificatie in de regen zal plaatsvinden is het nu een kwestie van een zo goed mogelijke afstelling te vinden voor een kwalificatie in de regen terwijl de race mogelijk onder droge omstandigheden plaatsvindt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Halverwege de sessie liep het mis voor Carlos Sainz, de Spanjaard crashte en zijn Ferrari raakte ernstig beschadigd. We kregen even een rode vlag maar even later kon de sessie al redelijk vlug opnieuw gestart worden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor sommige rijders was het echter geen probleem om in de regen te rijden. Zo was er Valtteri Bottas die de spiegel van zijn Alfa Romeo F1-bolide op zijn plaats hield terwijl hij door de regen reed.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste tijd reed, voor Charles Leclerc die in de Ferrari op zo’n drie tienden volgde. Op de derde plaats vonden we Fernando Alonso terug maar dat al op bijna 1,4 seconde. Verstappen en Red Bull lijken dan ook de grote favoriet voor de polepositie maar tijdens een kwalificatie in de regen is uiteraard alles mogelijk.

Meer F1-nieuws:- Fernando Alonso: “Dit was beschamend voor de Formule 1”- Red Bull waarschuwt: “Ferrari vormt een bedreiging, ze zijn hier erg snel”- “Er worden miljarden geboden om een F1-team over te nemen”- F1-baas over Red Bull-dominantie: “We willen geen sport zijn die manipuleert”- Mercedes-motorsportbaas: “Ik zou miljoenen inruilen voor overwinningen met Mercedes” (F1journaal.be)