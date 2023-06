Goede benen en een goed hart: hoe Remco Evenepoel al voor de derde keer een wielertragedie omtovert in een pakkend eerbetoon

Hij is nog altijd maar 23, maar Remco Evenepoel maakte in zijn prille carrière al meerdere intrieste situaties mee. Telkens er zich noodlottige feiten voordeden, bracht hij sportief een passend eerbetoon. In 2019 na het overlijden van Bjorg Lambrecht en Stef Loos, drie jaar geleden na de zware val van Fabio Jakobsen en nu ook na het heengaan van Gino Mäder. “Dit was de gepaste manier om Gino te eren.”