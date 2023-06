Red Lions kloppen Australië met 5-4 na sensationele wedstrijd in Antwerpen

De Red Lions hebben zaterdag in Antwerpen een prestigieus duel, en tevens de heruitgave van de Olympische finale, tegen Australië met 5-4 gewonnen. Het was de eerste in een reeks van acht wedstrijden die tussen nu en 4 juli op het programma staan als afsluiter van de Pro Hockey League 2022-2023. Zondag krijgt België (FIH-2) tegen Nieuw-Zeeland (FIH-12) de kans om nog te kimmen in het klassement.