Sofie strooit asse van haar neef David (51) uit op Graspop: “Op zijn favoriete plekje, het was zijn grootste wens”

David Peeters is voor altijd op zijn geliefde Graspop. Zijn nicht Sofie strooide tijdens het festival zijn asse uit op hun vaste plekje. “Dat was zijn grote wens.”

Graspop was zijn lange leven, hij deed er ook elk jaar materiaalbewaking. Maar dat leven was niet lief voor hem: in 2019 kreeg David Peeters uit Mol te horen dat hij tongkanker had. Het werd het begin van een hard parcours vol chemotherapie en operaties. “Vorig jaar op het festival merkten we al dat het de laatste keer zou zijn. Dat werd nog niet uitgesproken, ook omdat hij nog niet was uitbehandeld, maar soms voel je dat gewoon. Toch hebben we nog genoten. Schol, op het leven, zeiden we”, zegt Sofie Soeffers.

David Peeters. — © IF

Ze noemt haar neef “meer een broer”. Iemand met het karakter van een vechter, iemand die middenin zijn ziekte nog zonder voorbereiding de Dodentocht uitliep. Een immer goedgezinde cafézoon, dat ook. “Toen de dokters hem vertelden dat hij ziek was, is hij meteen naar mij gekomen. Ik ben verpleegkundige, dus hij wou horen waar hij voor stond, want de boodschap moest nog binnensijpelen. We hebben de rest van de dag en de hele nacht zitten babbelen.”

David koos finaal voor euthanasie, op 6 december – hij was toen 51. “Hij had er vrede mee, hij had het helemaal gehad. Net voor hij stierf dansten we in zijn ziekenhuiskamer nog op So long van Fischer-Z. We dronken een laatste biertje en hij ging nog een keer buiten om een sigaret te roken. Daar zat een vrouw op een bankje, die de hele tijd klaagde over trivialiteiten. Niet doen, zei hij haar, koester wat je hebt, koester de mooie dingen. Zonder haar te zeggen dat hij er een halfuur later niet meer zou zijn.”

Nu kwam de familie samen op Graspop om wat van zijn asse uit te strooien. “Vooraan links, op ons vaste plekje. Dat was zijn wens. Dan ben ik voor altijd op de plek die ik liefheb, vond hij. Af en toe brengen we nog een pintje tot daar, en gieten we een beetje uit. Dan zeggen we opnieuw: Schol, op het leven.”