Een episch duel Wout vs. Remco: alles wat u moet weten over het BK Tijdrijden, nu donderdag in Herzele

Het BK tijdrijden wordt dit jaar op donderdag 22 juni gereden in het Oost-Vaamse Herzele, waar Wout van Aert en Remco Evenepoel de degens kruisen in een tijdrit van liefst 41,6 kilometer verdeeld over twee lussen.

BK tijdrijden elite op 22 juni in Herzele

11u30-12u45: parcoursverkenning

13u: start elite zonder contract (elke minuut)

14u: start dames (elke minuut)

15u15-17u30: start profs heren (elke 2 minuten)

Start: Kerkstraat 18, 9550 Herzele

Aankomst: Burgemeester Matthijsstraat 23-25, Herzele

Publieksparking: Station van Herzele met shuttlebussen tussen 12u-20u

Parking VIP: Rochusstraat 32 + Tramzate, Herzele met shuttlebussen tussen 10u30-22u30

Voor het eerst in drie jaar staat Wout van Aert nog eens aan de start van het BK tijdrijden. En dus krijgen we een titanenduel met regerend Belgisch kampioen tegen de klok Remco Evenepoel. Beiden hebben hun zinnen gezet op het WK tijdrijden in augustus in Glasgow en dus is dit een waardevolle test met een tricolore trui als inzet.

Herzele biedt een vlakke omloop, maar met liefst 41,6 kilometer is dit opnieuw een BK tijdrijden dat het van zijn lengte moet hebben nadat de wedstrijd vorig jaar in Gavere bijna 7 kilometer korter was. Nationale tijdritkampioenschappen zijn sowieso een pak langer dan tijdritten in kleine en grote rondes. Gevestigde namen als Yves Lampaert, Victor Campenaerts en Thomas De Gendt ontbreken, dus wordt het achter Van Aert en Evenepoel uitkijken naar Rune Herregodts (4de vorig jaar) en Ilan Van Wilder (4de in 2021, maar intussen een pak sterker). Bij de vrouwen, waar er net als bij de elite zonder contract slechts één lus van 20,8 km wordt afgelegd, is Lotte Kopecky torenhoog favoriete.

Tussenpunten

Elite zonder contract en dames: 10,7km

Profs heren: 10,7km, 20,8km en 31,5km

© Belgian Cycling

Starttijden

Dames Elite 20,8 km

14:06: VAN MEIRHAEGHE Leentje (KDM-PACK CYCLING TEAM), 14:07 VANHOUTTE Jonie, 14:08: GOESSENS Brenda (KEUKENS REDANT CYCLING TEAM), 14:09: KNAEPS Kim (CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK), 14:10 GHEKIERE Justine (AG INSURANCE SOUDAL - QUICK-STEP), 14:11: DE CLERCQ Katrijn (LOTTO DSTNY), 14:12: NORBERT RIBEROLLE Marion (FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM), 14:13: THEYS Hanna (DD GROUP - ISOREX - NOAQUA CYCLING TEAM), 14:14: DOCX Mieke (LOTTO DSTNY), 14:15: HAERS Carolien (BALOISE WB LADIES), 14:16: MERTENS Fiona (CARBONBIKE GIORDANA BY GEN Z), 14:17: LINTHOUDT Jade (AG INSURANCE – NXTG), 14:18: FOUWÉ Chantal (LADIES CYCLING TEAM HOZ BEVEREN), 14:19: DOOMS Anne-Sofie (DD GROUP - ISOREX - NOAQUA CYCLING TEAM), 14:20: MAHIEU Hannah (KDM-PACK CYCLING TEAM), 14:21: BREUGELMANS Rosanne (PISSEI - GROEP T.O.M.), 14:22: APERS Nicky (KDM-PACK CYCLING TEAM), 14:23: D´HAUWE Silke (CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK), 14:24: VERVLOET Sterre (LOTTO DSTNY), 14:25: WISEMAN Eleanor (KDM-PACK CYCLING TEAM), 14:26: DERIE Paquita (RESTORE CYCLING TEAM), 14:27: RICOUR Maurine, 14:28: LEEMAN Mieke (KDM-PACK CYCLING TEAM), 14:29: MEERT Marieke (CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK), 14:30: DE VOS Nele (NEVER GIVE UP BY JOLIEN VERSCHUEREN), 14:31: BROUCKAERT Sophie (KDM-PACK CYCLING TEAM), 14:32: BOURGUIGNON Margot (VCESQY, TEAM VOUSSERT), 14:33: DE SMEDT Marijke (KDM-PACK CYCLING TEAM), 14:34: BASTIAENSSEN Fauve (LOTTO DSTNY), 14:35: DE KEERSMAEKER Audrey (DE CEUSTER-BONACHE CYCLING TEAM), 14:36: AERNOUTS Amber (WV SCHIJNDEL), 14:37: DEBOUCK Elena (CARBONBIKE GIORDANA BY GEN Z), 14:38: GIELKENS Esmée (LOTTO DSTNY), 14:39: CLAES Lotte (STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME), 14:40: VANDENBROUCKE Saartje (CARBONBIKE GIORDANA BY GEN Z), 14:41: SAP Julie (LOTTO DSTNY), 14:42: BRANDT Eefje (DD GROUP - ISOREX - NOAQUA CYCLING TEAM), 14:43: VANPACHTENBEKE Margot (PARKHOTEL VALKENBURG), 14:44: VAN DE VELDE Julie (FENIX-DECEUNINCK), 14:45: GOOSSENS Marthe (AG INSURANCE SOUDAL - QUICK-STEP), 14:46: VAN DE VEL Sara (FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM), 14:47: KNAVEN Britt (AG INSURANCE SOUDAL - QUICK-STEP), 14:48: DE WILDE Julie (FENIX-DECEUNINCK), 14:49: JOORIS Febe (AG INSURANCE – NXTG), 14:50: KOPECKY Lotte (TEAM SD WORX).

Heren Elite (profs) 41,8 km

15:19: BOUTS Jordy (TDT-UNIBET), 15:21: DE PESTEL Sander (TEAM FLANDERS – BALOISE), 15:23: VERVAEKE Louis (SOUDAL - QUICK-STEP), 15:25: MEENS Johan (BINGOAL WB), 15:27: PAQUOT Tom (INTERMARCHÉ - CIRCUS – WANTY), 15:29: DE WILDE Gilles (TEAM FLANDERS – BALOISE), 15:31: VAN BOVEN Luca (BINGOAL WB), 15:33: VERWILT Mauro (TARTELETTO – ISOREX), 15:35: JANSSENS Jimmy (ALPECIN-DECEUNINCK), 15:37: FRETIN Milan (TEAM FLANDERS – BALOISE), 16:15: STOCKMAN Abram (TDT-UNIBET), 16:17: VAN KEIRSBULCK Guillaume (BINGOAL WB), 16:19: UIJTDEBROEKS Cian (BORA – HANSGROHE), 16:21: DE GENDT Aime (INTERMARCHÉ - CIRCUS – WANTY), 16:23: VAN HEMELEN Vincent (TEAM FLANDERS – BALOISE), 16:25: VAN WILDER Ilan (SOUDAL - QUICK-STEP), 16:27: ROBEET Ludovic (BINGOAL WB), 16:29: SEGAERT Alec (LOTTO DSTNY), 16:31: MEURISSE Xandro (ALPECIN-DECEUNINCK), 16:33: BERCKMOES Jenno (TEAM FLANDERS – BALOISE), 16:35: HERREGODTS Rune (INTERMARCHÉ - CIRCUS – WANTY), 16:37: VAN AERT Wout (JUMBO-VISMA), 16:39: EVENEPOEL Remco (SOUDAL - QUICK-STEP).

Zo ging het vorig jaar

Na brons in 2019 en zilver in 2020 schoot Remco Evenepoel vorig jaar raak op het BK tijdrijden in Gavere, op een lastig parcours met bochten en tegenwind op de rechte stukken. Op een warme junidag was hij 37 seconden sneller dan uittredend kampioen Yves Lampaert en liefst 1’34” dan Victor Campenaerts. En zeggen dat hij na amper anderhalve kilometer al zijn drinkbus verloor en op het einde last had van uitdroging. Wout van Aert stond niet aan de start en Evenepoel maakte feilloos zijn favorietenrol waar. Bij de dames stond er geen maat op Lotte Kopecky, die voor de vierde keer Belgisch kampioen tijdrijden werd, met 1’04” op Shari Bossuyt op 23 kilometer tijdrijden.

De jongste tien winnaars

2022 (Gavere) Remco Evenepoel

2021 (Ingelmunster) Yves Lampaert

2020 (Koksijde) Wout van Aert

2019 (Middelkerke) Wout van Aert

2018 (Anzegem) Victor Campenaerts

2017 (Chimay) Yves Lampaert

2016 (Mol) Victor Campenaerts

2015 (Mol-Postel) Jurgen Van den Broeck

2014 (Hooglede-Gits) Kristof Vandewalle

2013 (Maldegem) Kristof Vandewalle