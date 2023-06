Links een winnende Van der Poel in de Ronde van België, rechts diezelfde renner tijdens een tegenvallende Tour de France 2022.

Schrijf maar op! Mathieu van der Poel is op zaterdag 1 juli één van de grote favorieten om het geel te dragen na de eerste etappe van de Tour die start in Bilbao. Op een vergelijkbaar parcours reed de kopman van Alpecin-Deceuninck bijna veertig kilometer solo naar rit- en vermoedelijk ook de eindzege in de Baloise Belgium Tour.