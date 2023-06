Verkeerschaos rond Werchter Boutique: “Twee concerten die we wilden zien al gemist”

Deze editie van de Werchterfestivals maakt de organisatie gebruik van een nieuw parkeersysteem: bezoekers moeten op voorhand een parkeerticket voor een parking naar keuze aankopen voor 25 euro, en kunnen dat niet meer ter plekke doen.

Zaterdagmiddag werd al aangekondigd dat alle parkeertickets uitverkocht zijn. De parkings zijn enkel met een ticket te betreden en dus raadde de organisatie aan om te parkeren in Leuven en vervolgens de bus te pakken naar het festival.

Enkele uren later liet de organisatie weten dat er ontzettend veel file is in de blauwe en rode zone. “Volg de gps niet, volg de aanduidingen naar het festival. Onze excuses voor de wachtrij. We doen ons best om alles zo snel mogelijk op te lossen”, liet de organisatie weten.

Sommige mensen laten via Twitter weten dat ze al twee uur aan het aanschuiven zijn, waardoor ze twee concerten die ze graag wilden zien gemist hebben. Iemand anders schrijft dat het 3 uur duurt om 2,5 kilometer af te leggen.

In totaal worden 60.000 bezoekers verwacht op Werchter Boutique.

