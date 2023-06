WORLD CUP DARTS. Australië wint niet zonder moeite van Kroatië, Van den Bergh en Huybrechts kennen tegenstander in eventuele kwartfinale

Dag drie van de World Cup of Darts in Frankfurt. Zaterdagavond om 20.30 uur nemen onze landgenoten Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts het in de tweede ronde op tegen Nederland, met Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert. In de namiddagsessie deed Australië, de volgende tegenstander van de Belgen of de Nederlanders, wat het moest doen.