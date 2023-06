Remco Evenepoel draagt zege in Ronde van Zwitserland op aan Gino Mäder en zijn familie: “Dit was de beste manier om Gino te eren”

Remco Evenepoel reed, gevoed door emotie, alleen naar ritwinst in de voorlaatste etappe van de Ronde van Zwitserland. Het overlijden van Gino Mäder heeft er bij de wereldkampioen, en het peloton in het algemeen, enorm zwaar ingehakt. Onze landgenoot had dan ook een knap eerbetoon klaar voor de overleden Zwitser en diens naasten.

Ondanks een mooie solo en een al even mooi eerbetoon bij de aankomst, was Remco Evenepoel initieel niet van plan om voor ritwinst te gaan. “Dat was niet het plan vanochtend”, klonk het bij de wereldkampioen. “Ik wilde onze spurters Tim Merlier en Bert Van Lerberghe helpen, maar ze zeiden me al snel om zelf mijn kans te gaan. Het was een mooie overwinning, maar dat is niet het belangrijkste vandaag. Het was belangrijker om Gino te eren en dit was volgens mij de beste manier om dat te doen”, concludeerde Evenepoel na afloop van de voorlaatste rit. “Mijn gedachten waren niet bij winnen toen ik over de streep kwam. Ik dacht enkel aan Gino, zijn familie en zijn naasten.”

Een groot deel van het peloton, waaronder de andere klassementsrenners, hadden vandaag niet de intentie om competitief te koersen. Maar dat was niet hoe Remco Evenepoel de tragische gebeurtenis zou verwerken. “Ik wilde geen snipperfinale”, zei de wereldkampioen. “Dat is niet mijn ingesteldheid. Maar de jongens die vandaag niet wilden koersen, mochten de rol lossen. Dat was van tevoren afgesproken.”

Zijn eerbetoon deed denken aan de Ronde van Polen enkele jaren geleden. Ook toen voerde Evenepoel een emotioneel nummer op voor Fabio Jakobsen, wiens lot na zijn horrorcrash lang aan een zijden draadje hing. “Het lijkt wel een copy-paste van die dag, maar dit is veel erger natuurlijk”, gaf onze landgenoot aan. “Fabio kan nog doen wat hij graag doet, met zijn familie, maar Gino kan dat jammer genoeg niet meer.”

Wat is Evenepoel morgen nog van plan?

“Morgen ga ik natuurlijk proberen nog voor eindwinst te gaan”, zei de wereldkampioen ambitieus. Maar hij weet ook dat het verschil groot is. “Ik wil vooral goede benen hebben en de etappe winnen, en dan zien we wel waar ik uitkom. Ik besef dat het moeilijk zal worden om de gele trui van Skjelmose af te snoepen, maar dat is uiteindelijk toch allemaal bijzaak.” Het doel van Evenepoel voor morgen is duidelijk: genieten van de mooie tijdrit en proberen om minstens tweede te worden in het algemeen klassement.

Nog een laatste kanttekening: Evenepoel liet ook na de podiumceremonie zijn hart nog spreken. “Alle cadeaus die ik voor mijn overwinning heb gekregen, geef ik liever aan de familie van Mäder”, klonk het bij onze landgenoot. “Ik probeer het maximale te doen om hen te steunen, maar ik weet ook dat het hem niet gaat terugbrengen”, sloot Remco ingetogen af.

Wout van Aert: “Respect voor de manier waarop het is aangepakt”

Na Evenepoel nog een Belg op het podium in de speciale overgangsrit van zaterdag: Wout van Aert. De alleskunner van Jumbo-Visma vindt dat de organisatie alles goed aangepakt heeft. “Het was een beetje raar, maar langs de andere kant voelt het voor ons ook vertrouwd om gewoon weer te koersen”, aldus Van Aert na de finish. “Ik vond het een terechte beslissing om de etappe te laten doorgaan. En ik denk dat iedereen wel respect had voor de manier waarop het is aangepakt. Ik vond het goed dat er geen echte strijd is geweest, maar ik vond het ook goed dat we probeerden om de draad terug op te pikken.”

“Ik voelde veel respect in het peloton”, ging van Aert verder. “Sommige ploegen wilden niet doorgaan, andere ploegen vonden het een goede beslissing dat de koers toch voortgezet werd. Goed dat we elkaars mening hebben gerespecteerd en dat er geen aanvallen kwamen meteen na de start. Het voelde veel normaler om weer volgas een beklimming op te rijden en voor mij was dit de juiste manier om door de dag te komen. Zo hebben we de toeschouwers ook nog een koers gegeven.”

Ook Van Aert liet zijn licht schijnen op de laatste etappe van morgen. “Ik had het profiel eerder al bekeken, maar de voorbije twee dagen zaten mijn gedachten ergens anders. Ik moet het nog eens van dichterbij bekijken. Het is lastiger dan de eerste tijdrit en in het tweede deel zit er een echte beklimming. Meer in het voordeel van klassementsrenners als Skjelmose en Remco, denk ik. Maar het is een mooie kans, en hopelijk slaag ik er morgen opnieuw in om me helemaal op de koers te focussen.”