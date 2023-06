Nafi Thiam ligt op schema voor WK na openingsdag van eerste outdoorwedstrijd

Twee maanden voor het WK in Boedapest – dé cruciale confrontatie van dit pre-olympische jaar – werkt Nafi Thiam dit weekend in het Duitse Ratingen haar eerste outdoor meerkamp van het seizoen af. Voorzichtige conclusie na dag 1: Thiam ligt op schema voor Boedapest.

De tweevoudige olympische kampioene snelde op de honderd meter horden naar een meer dan degelijke 13.38. Haar persoonlijk record bedraagt 13.38. Thiam won trouwens dit onderdeel. De kogel ging vervolgens in drie stapjes naar 15m20. Haar lichaamstaal verraadde enig ongenoegen, maar alweer zat ze in de buurt van haar personal best (15m41). En alweer won ze het onderdeel. Thiam sloot haar eerste dag in de Duitse stoofpot af op de 200 meter, waar ze 24.45 liep, minder dan een tiende boven haar pb van 24.37 en haar vijfde chrono ooit. Met aanzienlijke tegenwind, bovendien. Ook hier: meer dan degelijk, zonder meer.

Druk afhouden

Tussendoor had ze het hoogspringen geskipt, nochtans de specialiteit van het huis. Door geen volledig programma af te werken, houdt ze vooral een portie druk af. Thiam wordt geacht als mondiale primus altijd en overal te schitteren. Bovendien heeft ze al vaker zonder zevenkamp geschitterd op de grote momenten én beperkt ze het blessurerisico.