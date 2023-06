Opening van “Duitse Action” in Tongeren lokt een massa volk: “Hier hebben ze echt alles”

Om 9 uur gingen ze pas open maar zaterdag om 8 uur stonden er al klanten te wachten aan de eerste Belgische TEDI, op het retailpark T-Forum aan de Luikersteenweg in Tongeren. De Duitse versie van de Nederlandse Action was meteen goed voor veel kopers.

“De reacties van de klanten zijn echt positief. Dit is iets wat ze nodig hadden in Tongeren. We zijn niet helemaal te vergelijken met een Action. Bij ons vind je meer feestartikelen. De winkelrekken zijn hoger en hierdoor gaat er meer in. We zijn gestart met 20 werknemers”, beschrijft Tongenaar en gerant Ivo Vos (52), die altijd in de retail gewerkt heeft.

Bij TEDi kan je terecht voor artikelen aan zeer lage prijzen, vaak zelfs amper 1 euro: decoratiemateriaal, papierwaren, keukengerief, speelgoed, doe-het-zelfproducten, snoepgoed en seizoensproducten. De keten werd in 2004 in Duitsland opgericht en is de afkorting van ‘Top Euro Discount’. De opening van de eerste Belgische vestiging lokte zaterdag meteen een massa kijkers en kopers. Ze werden gelokt met animatie, muziek en gratis snoep voor de kinderen.

Kat

Linda Nijs kwam al vroeg een kijkje nemen: “Hier hebben ze van alles. Een kat vindt er haar jongen niet. Eigenlijk ben ik niet op zoek naar iets. Ik kom om te snuiten”, klinkt het. Maar na vijf minuten was haar winkelmandje al goed gevuld: “De kartonnen borden zijn voor een barbecue. Dit bordje met ‘Life is better at the beach’ ga ik thuis ophangen. Dan voel ik me in vakantiestemming”, schaterde Linda. Ondertussen kwam kleindochter Lara met speelgoed aangedragen. “Zij troggelt altijd van alles af als ze meegaat.”

Aanschuiven

Na Tongeren zullen er dit jaar nog twee vestigingen openen in Limburg. Regiomanager Koen Kerremans glunderde: “We mogen zeker niet klagen over de belangstelling.”

Tegen de middag was het aanschuiven richting T-Forum en dringen voor een parkeerplaats.