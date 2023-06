Mathieu van der Poel wint koninginnenrit Baloise Belgium Tour na solo van 36 (!) kilometer, beresterke Thibau Nys tweede

Mathieu van der Poel heeft de tegenstand naar huis gereden in de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. De Nederlander pakte uit met een solo van liefst 36 kilometer. Hij is nu nog steviger leider in het klassement. Thibau Nys maakte indruk en werd uiteindelijk knap tweede. Zondag staat de laatste rit op het programma in en rond Brussel.