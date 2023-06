Remco Evenepoel pakt uit met emotioneel eerbetoon aan overleden Gino Mäder door solo rit te winnen in Ronde van Zwitserland

Remco Evenepoel heeft de speciale overgangsetappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Onze landgenoot pakte uit met een solo van dik zestien kilometer en zo een knap eerbetoon voor de overleden Gino Mäder. In de achtergrond sprintte Wout van Aert naar de tweede plaats. Alles verliep nog heel sereen. De ploegmaats van Mäder en twee andere ploegen kwamen niet meer aan de start. Op 25 kilometer van de finish, toen iedereen nog samen zat, werden de tijden al geregistreerd. De tijd die Evenepoel pakte op de rest telt dus niet mee voor het klassement.

Het zwaardere klimwerk was achter de rug. De zevende en voorlaatste etappe in de Ronde van Zwitserland werd een heuvelachtige rit die van start ging in Tübach. 183 kilometer kreeg het peloton voor de kiezen. De Oberegg (9,1 kilometer aan 5,3%) was de eerste beproeving van de dag. Daarna volgde de Eggerstanden, een kuitenbijter waarvan de eerste drie kilometer een stijgingpercentage had van meer dan 9%. De laatste hindernis was de Ottenberg, 5,1 kilometer aan 4,8% met segmenten die de 8% overstegen. Aan de voet van deze klim werden, op unanieme vraag van het peloton, de tijdsverschillen vastgelegd. In de laatste 25 kilometer kon er dus niets meer wijzigen in het algemeen klassement.

Koersen was duidelijk bijzaak voor het peloton. De etappe begon met een pakkende minuut stilte ter nagedachtenis van Gino Mäder. De renners namen hun helmen af en een witte duif vloog symbolisch richting de hemel. Bahrain Victorious, de ploeg van de overleden Zwitser, Intermarché-Circus-Wanty en Tudor Pro Cycling kwamen niet aan de start. En ook 37 individuele renners verlieten de Ronde van Zwitserland, waaronder acht landgenoten van Mäder. Michael Schär, Stefan Küng, Mauro Schmid en Marc Hirschi waren de bekendste namen. Ook Arnaud Démare (Groupama - FDJ), die voor de start nog tot een van de favorieten voor ritwinst behoorde, stapte uit koers.

Hoe voelden onze landgenoten zich?

Zo kwamen er vandaag maar 113 renners aan de start, waaronder Remco Evenepoel en Wout Van Aert. De wereldkampioen pleitte voor aanvang nog voor extra veiligheidsmaatregelen in de toekomst en gaf aan dat het aanzienlijk uitgedunde peloton van start ging “uit respect voor de familie en het team van Mäder”. Wout Van Aert was nog steeds zichtbaar aangeslagen. “Er bestaat geen handleiding om terug tot de orde van de dag te komen”, zei de renner van Jumbo-Visma. “Het hoofd erbij houden nu is niet makkelijk, maar iedereen moet zelf beslissen of ze zich emotioneel klaar voelen om te koersen.”

Het grootste deel van de etappe verliep dan ook zoals verwacht. Het peloton trok sereen en gegroepeerd over de eerste klim. En ook op de tweede hindernis van de heuvelachtige rit kregen we hetzelfde verhaal. Trek-Segafredo, de ploeg van gele trui Mattias Skjelmose, voerde het peloton aan. Bonificatieseconden waren er vandaag niet te verdienen. Om de bergpunten mocht er wel gestreden worden, maar ook dat gebeurde niet aan volle petrol. Pascal Eenkhoorn (Lotto - Dstny) pikte twee puntjes mee op de eerste klim en verzekerde zich zo van eindwinst in het bergklassement. Nog een opvallend feit van vandaag: de Zwitser Stefan Bissegger reed heel de rit achteraan het peloton.

Wie durfde als eerste het gaspedaal in te duwen?

Tegen een stevig tempo reed het rouwende peloton tot aan de Ottenberg. Na iets minder dan 160 kilometer geneutraliseerd koersen, konden de renners die zich zowel emotioneel als fysiek sterk genoeg voelden er toch nog even een wedstrijd van maken. De vaart zat er meteen in aan de voet van de laatste klim en de eerste versnelling kwam van Neilson Powless. Wout Van Aert volgde de Amerikaan en reed het gat dicht. Daarna zette Ineos zich voorop, maar het eerste echte offensief kwam van… Remco Evenepoel. Ondanks dat de andere klassementsmannen hun krachten zichtbaar spaarden voor morgen, deed de wereldkampioen dat niet. Was dat wel slim met het oog op morgen Remco?

Tijd zou hij er hoe dan ook niet mee winnen, maar onze landgenoot leek een mooi eerbetoon in gedachte te hebben. Evenepoel sloeg meteen een kloof van om en bij de dertig seconden op de tien eerste achtervolgers. De hardrijder breidde zijn voorsprong op een gegeven moment zelfs nog verder uit tot een kleine minuut. Een geëmotioneerde Evenepoel kwam in Weinfelden na een knappe solo dan ook als eerste over de streep. De wereldkampioen kwam met vingers wijzend naar de hemel en met het hand op het hart binnen. Wout Van Aert mocht nog spurten voor een plek op het podium naast zijn landgenoot. En zo geschiedde. Bryan Coquard werd derde.

Hoe gaat het morgen nu nog verder?

Morgen in de tijdrit zal er gestreden worden voor eindwinst in deze Ronde van Zwitserland. Al blijft het wel nog de vraag of iedereen even gefocust en met het hoofd op koersen van de start zal rollen. In die laatste etappe kunnen voorlopige leider Mattias Skjelmose, Felix Gall, Juan Ayuso en Remco Evenepoel uitmaken wie de Ronde van Zwitserland 2023 op zijn naam mag schrijven.

Neilson Powless: “Onze gedachten waren bij Gino”

Neilson Powless was vandaag de eerste die aanzette op iets minder dan 25 kilometer van de aankomst. De Amerikaan legde dan ook uit waarom hij nog enthousiast wilde koersen. “Onze gedachten waren uiteraard heel de dag bij Gino en zijn familie, maar het was leuk om in die laatste 25 kilometer nog te kunnen koersen. We hebben genoten van onze tijd op de fiets en dat wilden we ook aan Gino laten zien”, concludeerde Powless.