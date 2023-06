Zeven gewonden bij ongeval met warmeluchtballon in Zwitserland

De ballon was amper opgestegen vanuit de gemeente Hünenberg in het kanton Zug toen hij in brand vloog en vanop lage hoogte opnieuw tegen de grond smakte. De brandweer kon het vuur snel doven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Vier vrouwen en drie mannen van 28 tot 62 jaar oud raakten gewond. Drie van hen liepen ernstige verwondingen op.