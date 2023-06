Lange wachtrijen aan zwembad Kapermolen, waar de politie verscherpt toezicht houdt

Ruim honderd mensen staan achter een hek dat leidt tot de ingang van het zwembad. Met mondjesmaat worden ze binnengelaten. Evenveel als op dat ogenblik ook het zwembad verlaten. Op een grote teller tegen de wand boven de loketten is te zien hoeveel plaatsen er over zijn. En dat tempert de spanning bij de groep wachtenden enigszins. In normale omstandigheden kunnen 1.800 recreanten gelijktijdig gebruik maken van het zwembad. Nu mag daarvan de helft binnen. En dat heeft volgens schepen van Sport Habib El Ouakili (RoodGroen+) zo zijn redenen. “We hebben te weinig redders om het zwembad op volle capaciteit te laten draaien”, zegt El Ouakili. “In juli kunnen we terugvallen op jobstudenten, maar in juni zijn er examens en is dat niet mogelijk.”

© Sven Dillen

Bovendien is, volgens Kouakili, redder een knelpunt beroep. “Om mensen toch te laten genieten en hun veiligheid te garanderen worden de aantallen die toegelaten zijn gekoppeld aan het aantal beschikbare redders”, gaat de schepen verder. “Het staat trouwens wettelijk vast hoeveel er dat moeten zijn in verhouding tot het aantal recreanten. We hebben niet alleen in het zwembad een bord hangen waarop te lezen staat hoeveel mensen er binnen zijn en wat het maximum aantal is. Dat is ook op de website van de stad te zien.” Heel wat extra agenten ook aan het zwembad Kapermolen zaterdag. Dat is het gevolg van incidenten en vechtpartijen een week geleden. “We hebben extra veiligheidsagenten ingezet”, gaat El Ouakili verder. “En daarnaast ook politie-agenten die in en rond de zone patrouilleren en ingrijpen, als dat nodig is.”

“Er zullen ook extra identiteitscontroles plaatsvinden. Als er mensen over de draad klimmen dan is het niet de taak van de redder om hier tegen op te treden. Die moet zich enkel bezig houden met zijn kerntaak. En dat is toezicht houden op mensen die aan het zwemmen zijn. We willen met een verscherpt toezicht ook een heel duidelijk signaal geven aan mensen die vinden dat ze de regels niet moeten respecteren. We aanvaarden dat niet. Het maakt mij niet uit waar ze vandaan komen, maar we gaan geenszins toelaten dat ze andere mensen en ook zichzelf in gevaar brengen.”