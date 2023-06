Auto knalt in Elen tegen wieken van landbouwvoertuig: bestuurder onder invloed

Dilsen-Stokkem

Een auto is zaterdagochtend tot schroot herleid na een aanrijding met een landbouwvoertuig in de Heerstraat in Elen. De 24-jarige bestuurder reed de weg - die enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk is en waar ook een tractorsluis ligt - in en raakte een onkruidverdelger die daar op het veld aan het spuiten was. Het ongeval kon gebeuren omdat de wieken van het toestel over de weg hingen. De voorruit werd verbrijzeld en een deel van het dak kwam los. De schade was groot. Maar niemand in de auto raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De nodige pv’s werden opgesteld.