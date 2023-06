Freddy Loix (52) gehuwd met mecanicien Marie (31) in Agnetenklooster

Zaterdagvoormiddag is rallyrijder Freddy Loix (52) in het Agnetenklooster van Tongeren in het huwelijksbootje getreden met Marie Vanfleteren (31).

Freddy Loix was jarenlang succesvol actief in het WK rally en is met elf overwinningen recordhouder in de Rally van Ieper. Loix is momenteel, net als zijn echtgenote, actief bij Aston Martin Brussels.

Freddy is afkomstig van Millen (Riemst), Marie is van Brugge. De twee wonen nu samen in Nerem en zijn ondertussen twaalf jaar samen. Ze leerden elkaar kennen op de rally waar Marie actief was als mecanicien. “Ik zocht nog een mecanicien, en heb er mijn vrouw aan overgehouden”, lachte Freddy. De bruidstoet was uiteraard met Aston Martins.

© DiRo