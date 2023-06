VIDEO. Simon Pellaud eert overleden landgenoot en vriend Mäder met aanval in Ronde van Slovenië, tot emoties te hoog oplopen

De wielerwereld leeft momenteel in rouw, maar de koers gaat tegelijk ook verder. Tijdens de koers eren de renners dan maar hun overleden collega/vriend Gino Mäder. Zo ook in de Ronde van Slovenië Daar eerde Simon Pellaud zijn landgenoot met een aanval bergop. Al snel werd het Pellaud te veel en barstte hij in tranen uit. De Zwitser wees, met tranen in de ogen, naar de hemel en maakte een hartje. Nadien werd de Zwitser getroost door het aanstormende peloton. Mäder zou normaal volgend seizoen gaan rijden voor Tudor, het team van Pellaud. De twee waren goede vrienden.