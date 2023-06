Zangeres Jessie J geprezen om foto van “echt” lichaam kort na bevalling

Bron: The sun

De zangeres en haar partner, basketballer Chanan Safir Colman, waren naar eigen zeggen door het dolle heen door de geboorte van hun eerste zoontje, dat de naam Ben Shelli kreeg. “Een vloedgolf van gelukkige tranen”, zo luidde het.

Elf dagen na de bevalling plaatse Jessie J - bij ons vooral bekend door de hit ‘Price tag’, een zwart-witfoto van zichzelf op Instagram. Ze is topless, al zijn haar borsten deels bedekt door een strategisch geplaatste zwarte streep. “Ik schrijf dit voor mezelf en iedereen die dit moet lezen. Je lichaam was negen maanden lang een thuis voor iemand anders om in te leven”, zo schreef ze erbij. “Je organen zijn verplaatst en moeten hun weg terugvinden naar waar ze eerder waren. Je baarmoeder loopt nog steeds langzaam leeg, je hormonen vliegen omhoog en crashen naar beneden. Je lichaam werkt harder dan ooit tevoren. Je bent uitgeput, maar je bent magisch. Je groeide uit tot een heel mens.”

Niet alleen kreeg de zangeres veel felicitaties voor de geboorte van haar zoontje, maar ze werd ook geprezen om “haar echtheid”. “Dank u, dank u, dank u”, luidde het bij een van haar fans. “Mijn zoon is al 3,5 jaar oud en ik draag nog steeds zwangerschapskleding.”

“Je bent zo’n inspiratie, Jess”, schreef iemand anders. “Zo geweldig om te zien dat je het beste moment van je leven beleeft en geniet van het hele proces zoals het hoort.” Nog een andere fan omschreef het als volgt: “Als mama van twee had ik dit niet beter kunnen verwoorden. Absoluut perfect.”