IN BEELD. Opnieuw sereen eerbetoon aan Gino Mäder in Ronde van Zwitserland: geen startschot, wel een witte duif

In rit 7 van de Ronde van Zwitserland wordt er op vraag van de familie van de overleden Gino Mäder toch opnieuw ‘gekoerst’, al is de vraag of de renners hun gedachten daar wel naar staan. In ieder geval kreeg de Zwitser voor de rit opnieuw een mooi eerbetoon van het peloton. Er luidde voor één keer geen startschot, in de plaats werd een witte duif gelost. Een mooi en emotioneel moment.