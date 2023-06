TOPdesk Antwerp wint 3X3 Challenger in Ulaanbaatar

Knappe prestatie van TOPdesk Antwerp, nummer 5 van de wereld, op de 3X3 Challenger in Mongolië. De Antwerpenaars wonnen de finale na verlenging en met 21-19 van het lokale Ulaanbaatar. Goed voor 20.000 dollar en een stek op de 3X3 World Tour Masters in het Zwitserse Lausanne.

Wat een knappe tweedaagse van TOPdesk Antwerp in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar. Vrijdag wonnen Jonas Foerts, Vic Van Oosterwyck, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen in de groepsfase hun twee wedstrijden van NY Harlem (Amerika) en Toronto (Canada) en zaterdag gingen ze op hun elan verder. In de kwartfinale werd met 21-14 gewonnen van Sansar (Mongolië) en in de halve finale na een thriller met 19-18 van het Letse Riga. In de finale was de thuisploeg de opponent. Na de reguliere speeltijd flikkerde er een 19-19 tussenstand op het scorebord. In overtime lukte Jonas Foerts (9 punten) de tweepunter van de overwinning 21-19. Caspar Augustijnen scoorde 5, Bryan De Valck 4 en Vic Van Oosterwyck 3 punten.

Door deze overwinning cashen de heren een cheque van 20.000 dollar en zijn ze ook geplaatst voor de 3X3 Masters (World Tour) in het Zwitserse Lausanne (18-19 augustus). Caspar Augustijnen werd uitgeroepen tot MVP van het toernooi. Thibaut Vervoort verloor met het Chinese Futian de kwartfinale met 21-18 van Ub. De Servische nummer 1 van de wereld werd in de halve finale wel verrassend uitgeschakeld door Ulaanbaatar. Op 30 juni en 1 juli neemt TOPdesk Antwerp deel aan de 3X3 Masters (World Tour) in het Franse Marseille.