Indrukwekkend moment op Graspop: Disturbed-zanger getuigt in tranen over depressie en verslaving op podium

Disturbed is bekend van hits als Down with the sickness, Stupify en vooral Sound of silence, een cover van Simon & Garfunkel. Zanger David Draiman is de laatste jaren door een hele moeilijke periode gegaan, met veel van zijn naaste vrienden die zijn gestorven. De zanger is dit jaar ook gescheiden. Op het podium van Graspop kreeg hij de duizenden mensen die naar zijn concert kwamen kijken, helemaal stil met een indrukwekkende toespraak.

“Demonen als depressie en verslaving zijn heel echt”, zei David Draiman. “Het zijn ziektes, net als kanker. Ze groeien binnenin je. Je kan niet van de buitenkant zeggen of iemand kanker heeft. Met verslaving en depressie is het net hetzelfde. En net als kanker, is het niemands fout dat hij een depressie of een verslaging heeft. Het is niet omdat je zwak bent, dat je kanker krijgt. Elk lid van Disturbed heeft gekampt met die demonen. En ik ben het kotsbeu om mijn vrienden te zien sterven. Ik mis ze zo hard… Ik mis Chester (Bennington, de zanger van Linkin Park, red.), ik mis Scott (Weiland, de zanger van Stone Temple Pilots, red.), ik mis Chris (Cornell, de zanger van Soundgarden, red.). Ik mis Keith Flint van The Prodigy en zo vele anderen. En als ik helemaal eerlijk mag zijn tegen jullie… Zo’n 4,5 maanden geleden was ik bijna één van hen.”

De stilte in het publiek is oorverdovend. Het gebeurt zelden dat een artiest de menigte zo stil krijgt, en zo emotioneel weet te raken met een speech. “Als het mij kan overkomen, dan kan het iedereen overkomen”, zei David Draiman. “Steek je handen in de lucht als je zelf met een depressie of een verslaving worstelt, of als je iemand kent die dat doet.” Duizenden armen gaan in de lucht. Het is een indrukwekkend moment. “Hou je handen in de lucht”, zei David Draiman. “En kijk eens in het rond. Je ziet: je bent niet alleen.”

Denk je aan zelfdoding en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.