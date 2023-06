Brandweer Bree al twee keer opgeroepen voor natuurbrandje

De brandweerpost Bree is zaterdagvoormiddag twee keer opgeroepen voor een natuurbrandje. De eerste oproep kwam vanuit de buurt van de Gruitroderstraat. Daar is een paar vierkante meter gras verbrand. De tweede brand, ter hoogte van de Bremstraat, in Opglabbeek was groter maar is intussen ook onder controle.

Momenteel geldt in de Vlaamse natuurgebieden nog altijd code oranje. Dit wil zeggen dat het erg droog en brandgevaarlijk in de natuur is. Bezoekers worden gevraagd voorzichtig te zijn en niet te roken in natuur- en bosgebieden. Kinderen kunnen best niet zonder toezicht in het terrein worden gelaten. Vuur maken is verboden.

Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.