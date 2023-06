Wout van Aert voelt zich “erg vreemd” bij de start, Remco Evenepoel pleit voor extra veiligheid: “Vangnetten in afdalingen zouden helpen”

Remco Evenepoel en Wout van Aert starten nog in de Ronde van Zwitserland, maar de gedachten van de renners liggen allesbehalve bij koersen. Ze willen vooral nog uitrijden uit respect voor de overleden Gino Mäder en diens familie. Evenepoel pleitte wel ook voor extra veiligheidsmaatregelen in de koers.

Sommige renners kozen er voor de Ronde van Zwitserland te verlaten, Remco Evenepoel koerst wel nog verder: “Het is vooral uit respect voor zijn familie en zijn team”, aldus de wereldkampioen. “Het zal sowieso met een ander gemoed koersen worden. Het is goed dat de tijd op slechts 20 km van de meet opgenomen wordt. Niemand heeft nog zin om ellebogen te zetten en risico’s te nemen. Dit is de beste manier om de rit zo rustig en respectvol te laten verlopen.”

De voorbije dagen zijn heel intens geweest voor het hele peloton, daarom ook dat de tijdsverschillen al op zo’n twintig kilometer van de meet opgenomen worden. “We hebben er allemaal wat genoeg van, dus respect naar de UCI en de wedstrijdorganisatie dat ze onze mening respecteren en aanpassingen doen.”

© Getty Images

VOLG HIER. Rit 7 in de Ronde van Zwitserland

Evenepoel ziet wel nog enkele opties zodat de koers in de toekomst toch iets veiliger kan worden en vooral minder risicovol.“Zo kunnen ze de 3 kilometerregel bijvoorbeeld veranderen naar 5 of 6 kilometer.” De regel zorgt ervoor dat renners die binnen de laatste 3 km vallen, geen tijd verliezen in het klassement. Evenepoel denkt dat als die zone groter wordt, renners minder risico’s zullen nemen om snel binnen die laatste 3 km te geraken. Zeker in afdalingen. “In afdalingen zonder vangrail kunnen er ook vangnetten geïnstalleerd worden”, aldus Evenepoel. “Zulke dingen zouden het al een pak veiliger maken. In de Formule 1 zie je coureurs bv. aan 300 per uur in de vangrail vliegen en stappen ze gewoon uit de auto. In de koers zou het ook veel veiliger moeten.”

Van Aert: “Geen handleiding om hier mee om te gaan”

Ook Wout van Aert zit vandaag terug op de fiets, maar het voelt toch nog wat onwennig: “Dit voelt allemaal erg vreemd aan. Het is moeilijk om je klaar te maken om te koersen. Dat het vandaag weer ‘echt koers’ is maakt het wel al iets makkelijker, maar zomaar terug naar de orde van de dag gaan, nee dat lukt niet. Hoe ik met alles omga? Daar is natuurlijk geen handleiding voor hé. Het voelt goed dat we weer kunnen koersen, maar het wordt moeilijk om het hoofd er echt bij te houden. Ik twijfel eraan als de goesting in het peloton er zal zijn om er echt een koers van te maken.”